Обнаружена альтернатива антиретровирусной терапии против ВИЧ

В Гарварде обнаружили альтернативу антиретровирусной терапии против ВИЧ

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана обнаружили потенциально лучшую альтернативу стандартному антиретровирусному лечению для контроля над ВИЧ. Статья исследователей опубликована в журнале Science Translational Medicine.

В ходе исследования два антитела широкого нейтрализующего действия (bNAb) вводили детям, получавшим стандартное антиретровирусное лечение с рождения и продолжавшим лечение в течение как минимум 96 недель. Оба bNAb вводили внутривенно каждые четыре недели одновременно с антиретровирусным лечением в течение восьми недель, а затем продолжали лечение только антителами до 24 недель или до тех пор, пока уровень РНК ВИЧ не увеличивался более чем 400 копий на миллилитр в отсутствие антиретровирусного лечения.

У одиннадцати (44 процентов) детей уровень РНК ВИЧ-1 оставался ниже 400 копий на миллилитр в течение 24 недель при лечении только bNAb, а у 14 (56 процентов) виремия выявлялась на уровне выше 400 копий на миллилитр в среднем через 4 недели, и они вернулись к антиретровирусной терапии. Авторы обнаружили, что у младенцев, получавших bNAb, снижалась как вирусная нагрузка, так и способность вируса к повторному заражению в будущем.

ВИЧ трудно вылечить из-за резервуаров вируса, которые представляют собой ДНК вируса в геноме клеток, которая активируется и создает новые копии вируса после инфицирования. Антиретровирусная терапия может воздействовать на циркулирующие вирусы, но не устраняет резервуары. Антитела широкого нейтрализующего действия являются новым вариантом лечения для ВИЧ-инфицированных, подавляющим активность вирусной РНК. Одним из преимуществ этой терапии является то, что ее можно проводить ежемесячно вместо ежедневного применения антиретровирусной терапии.

Результаты исследования позволяют предположить, что bNAb могут стать лучшим вариантом для контроля вируса у некоторых людей. Ученые планируют выяснить, почему другие пациенты оказались невосприимчивыми к новому лечению.