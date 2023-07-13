В Совфеде иронично прокомментировали декларацию стран G7 по Украине

Зампред Совфеда Косачев иронично похвалил страны G7 за содержание декларации по Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев с иронией похвалил страны G7, которые в декларации о поддержке Украины вскользь упомянули международное право. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Косачев отметил, что декларации и резолюции неформального клуба государств G7 не имеют юридической силы. Но при этом, «объективности ради», он нашел, за что похвалить страны «Большой семерки». «В тексте сегодняшней декларации ни разу не была сделана отсылка к излюбленному "миропорядку, основанному на правилах". Иногда даже вскользь упоминалось международное право. Идут на поправку?» — написал спикер Совфеда.

По его словам, Украина не получила никаких гарантий, так как данный вопрос «подзавис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО». Зампред также подчеркнул, что в «гарантиях» содержатся абстрактные и заведомо недостижимые требования к Украине.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал декларацию членов «Большой семерки» по республике важной победой страны на пути в НАТО, так как документ, по его словам, учитывает потребности Киева и возможности его союзников.