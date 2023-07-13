Аналитик рассказал о будущем цен на российскую нефть

Аналитик Юшков допустил рост цен на российскую нефть

Прослеживается долгосрочный тренд на рост цен на российскую нефть ввиду постепенного снижения рисков и налаживания логистики. В частности, подорожание будет происходить на фоне постепенного снижения дисконтов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Рост цен на нефть Urals выше установленного потолка цен в 60 долларов за баррель не представляет никакой сенсации: российская нефть всегда продавалась выше этой отметки. Страна никогда не соблюдала санкции просто потому, что их не признавала», — напомнил Юшков.

По его словам, предполагалось, что Россия не сможет продавать нефть выше установленной отметки, потому что не сможет найти танкеры для ее перевозки. Но теперь страна просто использует собственный флот, а также сумеречный, который перевозит нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

«Urals раньше стоила дешевле просто потому, что грузят ее в западных портах, везти оттуда дольше, стоимость доставки выше, плюс была общая скидка на российскую нефть. Сейчас она уменьшается, потому что налаживается логистика, снижаются риски. На пике скидка, по разным оценкам, доходила до 38-34 долларов за баррель, теперь она меньше 20. Вероятнее всего, она будет снижаться и дальше, а российская нефть — дорожать», — заключил аналитик.

В среду, 12 июля, стоимость Urals с отгрузкой в порту Новороссийска, составила 60,78 доллара. В начале лета цена российской нефти с поставкой из Новороссийска составляла 52 доллара за баррель. Она начала расти 30 июня — за день стоимость барреля поднялась на 2,1 доллара и продолжила увеличиваться.

