В Херсонской области заявили о провале плана ВСУ прорваться к Крыму

Сальдо заявил, что план ВСУ прорваться к Крыму с запорожского направления провалился

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о провале плана Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Крыму. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, украинские военные планировали подойти к полуострову с запорожского направления. «Но этот план уже очевидно провалился», — добавил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось, так как они попали в «ловушку собственной лжи». Врио губернатора подчеркнул, что теперь Российская армия дала противнику «настоящий бой» и ВСУ не могут добиться успеха. Он также напомнил, что в 2022 году российские военные сами оставили некоторые территории по каким-либо причинам.