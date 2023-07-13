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14:23, 13 июля 2023Россия

Появились кадры разрушений после обстрела приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений после обстрела Троицкого

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Появились кадры разрушений, возникшие после обстрела села Троицкое Кореневского района. Их опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

На кадрах видно, что обстрел Вооруженных сил Украины частично разрушил кирпичную постройку — там осыпалась стена и оказался сильно поврежден железный забор. Также на фото попали обломки от снарядов.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Украина обстреляла Троицкое в Курской области в четверг, 13 июля. Всего в населенном пункте зафиксировали пять прилетов, пострадала местная жительница — ее доставили в Глушковскую больницу с осколочным ранением плеча. Снарядами также были повреждены хозяйственные постройки в нескольких домовладениях и перебита линия электропередачи.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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