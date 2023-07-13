Появились кадры разрушений после обстрела приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт опубликовал кадры разрушений после обстрела Троицкого

Появились кадры разрушений, возникшие после обстрела села Троицкое Кореневского района. Их опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

На кадрах видно, что обстрел Вооруженных сил Украины частично разрушил кирпичную постройку — там осыпалась стена и оказался сильно поврежден железный забор. Также на фото попали обломки от снарядов.

Украина обстреляла Троицкое в Курской области в четверг, 13 июля. Всего в населенном пункте зафиксировали пять прилетов, пострадала местная жительница — ее доставили в Глушковскую больницу с осколочным ранением плеча. Снарядами также были повреждены хозяйственные постройки в нескольких домовладениях и перебита линия электропередачи.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.