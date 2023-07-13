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14:02, 13 июля 2023Россия

Женщина пострадала при обстреле российского приграничного региона ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил, что при обстреле ВСУ села Троицкое пострадала женщина

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Женщина пострадала из-за обстрела села Троицкое Кореневского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, всего в Троицком зафиксировали пять прилетов. В результате была травмирована местная жительница, ее доставили в Глушковскую больницу с осколочным ранением плеча.

Старовойт добавил, что снарядами также были повреждены хозяйственные постройки в нескольких домовладениях и перебита линия электропередачи. «Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы», — заверил он.

Накануне Старовойт сообщал, что после обстрела ВСУ частично пропало электричество в поселке Теткино. Кроме того, были повреждены два дома и хозяйственные постройки. По данным главы региона, всего на территории населенного пункта разорвались шесть снарядов.

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    Константин Лысяков
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