Женщина пострадала при обстреле российского приграничного региона ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил, что при обстреле ВСУ села Троицкое пострадала женщина

Женщина пострадала из-за обстрела села Троицкое Кореневского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, всего в Троицком зафиксировали пять прилетов. В результате была травмирована местная жительница, ее доставили в Глушковскую больницу с осколочным ранением плеча.

Старовойт добавил, что снарядами также были повреждены хозяйственные постройки в нескольких домовладениях и перебита линия электропередачи. «Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы», — заверил он.

Накануне Старовойт сообщал, что после обстрела ВСУ частично пропало электричество в поселке Теткино. Кроме того, были повреждены два дома и хозяйственные постройки. По данным главы региона, всего на территории населенного пункта разорвались шесть снарядов.