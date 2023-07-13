В Киеве запретили слушать русские песни в публичных местах

В Киеве запретили слушать песни и читать книги на русском языке в публичных местах

В Киеве запретили слушать песни и читать книги на русском языке в публичных местах, а также публично использовать другие русскоязычные культурные продукты. Об этом сообщает официальный портал украинской столицы.

Под запрет попали русскоязычные книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Также речь идет о материальных и культурных объектах, которые имеют историческое или художественное значение.

В октябре 2022 года по всей Украине запретили воспроизводить песни российских исполнителей в общественном транспорте, а также на телевидении и радио. Запрет также коснулся концертов российских исполнителей.