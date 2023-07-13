Телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным футболистом Томом Брэди

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным футболистом Томом Брэди. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) анонимного инсайдера с никнеймом @deuxmol.

Известно, что знаменитости посетили вечеринку бизнесмена Майкла Рубина. На размещенном снимке запечатлен 45-летний спортсмен, стоящий спиной к камере в белых джинсах и футболке. Перед ним, предположительно, находится 42-летняя предпринимательница в облегающем полосатом платье белого цвета.

«Я видел некоторые сообщения, в которых предполагалось, действительно ли Ким и Том проводили время вместе на вечеринке, но теперь у меня есть их совместное фото», — говорится в подписи к фото.

Ранее Ким Кардашьян заявила, что после развода с рэпером Канье Уэстом и расставания с комиком Питом Дэвидсоном не торопится вступать в новые отношения. В качестве основной причины нежелания заводить роман знаменитость назвала своих детей, на воспитании которых она сейчас сосредоточена. Кардашьян объяснила, что две дочери и двое сыновей, родившиеся в браке с Уэстом, каждый день окружают ее безграничной заботой и любовью, поэтому она абсолютно довольна своей жизнью.