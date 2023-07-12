Ким Кардашьян объяснила нежелание заводить новый роман

Телезвезда Ким Кардашьян заявила, что не торопится вступать в новые отношения из-за детей

Американская телезвезда Ким Кардашьян заявила, что после развода с рэпером Канье Уэстом и расставания с комиком Питом Дэвидсоном не торопится вступать в новые отношения. Ее слова приводит издание The List.

В качестве основной причины нежелания заводить новый роман 42-летняя знаменитость назвала своих детей, на воспитании которых она сейчас сосредоточена. Кардашьян объяснила, что две дочери и двое сыновей, родившиеся в браке с Канье Уэстом, каждый день окружают ее безграничной заботой и любовью, поэтому она абсолютно довольна своей жизнью.

При этом Кардашьян призналась, что даже после трех неудачных браков и нескольких громких романов она не разочаровалась в любви и не готова отказаться от возможности построить крепкие отношения с новым избранником.

Думаю, я всегда буду безнадежным романтиком и буду хотеть влюбиться. Определенно, я люблю делить с кем-то свою жизнь и вместе творить, но я больше не хочу спешить Ким Кардашьян

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян заметили в украшениях почти за две сотни миллионов рублей. Папарацци запечатлели знаменитость на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина в Нью-Йорке.