50-летняя Хайди Клум показала внешность без макияжа

50-летняя модель Хайди Клум показала лицо без макияжа

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица поделилась серией снимков из отпуска, который она проводит вместе с супругом, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На размещенных кадрах знаменитость предстала в укороченном топе и юбке длины мини, оформленных портретом Мона Лизы. Также на фото видно, что на лице звезды нет косметики, при этом волосы она распустила.

Известно, что на странице модели отсутствует возможность комментировать ее публикации.

Ранее Клум продемонстрировала фигуру в бикини под душем. В ролике манекенщица снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке.

