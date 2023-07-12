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20:19, 12 июля 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум снялась в бикини под душем

50-летняя модель Хайди Клум снялась в черном бикини под душем на улице

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в бикини под душем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя звезда снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметических средств.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала золотую цепь, которая была надета на ее шею и обрамляла грудь и живот. Также Клум примерила массивный браслет на запястье и серьги.

Ранее Хайди Клум показала фигуру в купальнике. Знаменитость примерила разноцветное бикини, черную бейсболку и солнцезащитные очки-авиаторы.

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    Екатерина Ештокина
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