50-летняя Хайди Клум снялась в бикини под душем

50-летняя модель Хайди Клум снялась в черном бикини под душем на улице

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в бикини под душем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя звезда снялась на улице в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера на завязках с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Помимо этого, она распустила длинные светлые волосы и отказалась от косметических средств.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала золотую цепь, которая была надета на ее шею и обрамляла грудь и живот. Также Клум примерила массивный браслет на запястье и серьги.

Ранее Хайди Клум показала фигуру в купальнике. Знаменитость примерила разноцветное бикини, черную бейсболку и солнцезащитные очки-авиаторы.

