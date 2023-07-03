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10:47, 3 июля 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике

50-летняя модель Хайди Клум показала кубики пресса на животе в цветном купальнике

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 50-летняя манекенщица предстала в раздельном разноцветном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке в полоску. Помимо этого, знаменитость примерила черную бейсболку и солнцезащитные очки-авиаторы. На опубликованных кадрах видно, что в области живота Клум присутствуют кубики пресса.

Свой образ звезда дополнила легкими локонами на длинных светлых волосах. При этом она отказалась от косметических средств на лице.

В июне Хайди Клум показала фигуру в бикини на фоне слухов о беременности. Знаменитость разместила серию снимков с совместного отдыха со своим мужем, участником музыкальной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На размещенных кадрах 50-летняя манекенщица позировала в бикини черного цвета.

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    Екатерина Ештокина
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