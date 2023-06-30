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09:48, 30 июня 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в бикини на фоне слухов о беременности

50-летняя модель Хайди Клум показала фигуру в бикини на фоне слухов о беременности

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном образе на фоне слухов о беременности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию снимков с совместного отдыха со своим мужем, участником музыкальной группы Tokio Hotel, Томом Каулитцем. На размещенных кадрах 50-летняя манекенщица позирует в бикини черного цвета. «Романтический отпуск», — подписала звезда пост.

На этой неделе папарацци запечатлели Клум и Каулитца на прогулке в Италии. Журналисты издания Page Six обратили внимание на то, как супруг модели постоянно клал руку на ее живот и смотрел на него.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум отметила юбилей в откровенном наряде. Актриса устроила тематическую вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби». На размещенном снимке манекенщица предстала в прозрачном платье длины миди без бюстгальтера, украшенном многочисленными стразами и блестками. При этом сквозь наряд видны ноги, живот и грудь знаменитости.

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    Мария Винар
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