Хайди Клум отметила юбилей в прозрачном платье без бюстгальтера

Модель Хайди Клум отметила свое 50-летие в блестящем прозрачном платье без бюстгальтера

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила юбилей в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице приглашенного на торжество актера Эванджело Бусиса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что актриса устроила тематическую вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби». На размещенном снимке 50-летняя манекенщица предстала в прозрачном платье длины миди без бюстгальтера, украшенном многочисленными стразами и блестками. При этом сквозь наряд видны ноги, живот и грудь знаменитости.

Свой образ звезда дополнила белой накидкой, а также аксессуарами в виде головного убора с драгоценными камнями и бриллиантовых массивных серег. Помимо этого, женщина распустила уложенные в легкие локоны длинные волосы и сделала макияж в стиле «смоки».

Ранее в июне папарацци сняли Хайди Клум в откровенном купальнике во время плавания с мужем на яхте. Для морской прогулки знаменитость выбрала черную бейсболку с надписями и белое бикини, которое состояло из стрингов и топа с треугольными чашками и подчеркивало ее стройную фигуру. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.