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04:01, 1 июня 2023Ценности

49-летнюю Хайди Клум засняли на яхте в откровенном купальнике

Модель Хайди Клум засняли на яхте в откровенном купальнике во время отдыха с мужем

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папарацци засняли немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум в откровенном купальнике во время плавания с мужем на яхте. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 49-летняя манекенщица предстала во время отдыха во Франции с супругом — 33-летним гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Для морской прогулки знаменитость выбрала черную бейсболку с надписями и белое бикини, которое состояло из стрингов и топа с треугольными чашками и подчеркивало ее стройную фигуру. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.

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Также впоследствии Клум надела поверх купальника вязаное мини-платье с глубоким декольте и покаталась с возлюбленным на байдарках.

Ранее Хайди Клум также поделилась откровенным фото. На размещенном снимке 49-летняя манекенщица позирует топлес, повернувшись спиной к камере и держа в руках белую розу. При этом на кадре видно, что на ней надеты плавки черного цвета, а верх от бикини отсутствует.

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    Алина Гостева
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