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09:23, 29 мая 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум поделилась откровенным фото топлес

49-летняя немецкая модель Хайди Клум поделилась откровенным фото топлес

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 49-летняя манекенщица позирует топлес, повернувшись спиной к камере и держа в руках белую розу. При этом на кадре видно, что на ней надеты плавки черного цвета, а верх от бикини отсутствует.

Кроме того, можно заметить, что знаменитость отказалась от макияжа на время съемки. Также она распустила волосы и небрежно уложила их назад.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Манекенщица посетила премьеру французского фильма La Passion De Dodin Bouffant. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил грудь знаменитости, когда она позировала перед папарацци.

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    Карина Черных
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