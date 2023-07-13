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12:24, 13 июля 2023Забота о себе

Врач перечислил основные причины боли в коленях

Терапевт Кайод: боль в колене может появиться из-за перенапряжения подколенных сухожилий

Фото: Семен Журавлев / Unsplash

Боль в колене может появиться из-за ряда факторов, в том числе из-за перенапряжения подколенных сухожилий и недостатка подвижности. Эти и некоторые другие основные причины распространенной проблемы перечислил изданию The Sun спортивный врач, терапевт Джефф Кайод.

По словам медика, слабость и перенапряжение подколенных сухожилий могут быть спровоцированы недостаточной растяжкой до и после тренировки, а также малоподвижным образом жизни.

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Еще одной причиной боли в коленях Кайод назвал спазмированность мышц передней поверхности бедра. Он объяснил: если квадрицепсы напряжены, коленный сустав стремится компенсировать недостаток их подвижности, поэтому так важно своевременно расслаблять и укреплять эти мышцы.

Также, как отметил терапевт, спровоцировать болевые ощущения в коленях могут плохая подвижность лодыжек и слабость мышц задней поверхности голени. Вследствие этого нагрузка на колени возрастает, что и приводит к проблемам. По этой причине важно увеличить подвижность суставов и эластичность мышц и сухожилий ног, и в этом помогут несложные упражнения, подытожил Кайод.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 26-летняя Бетани Исон почувствовала боль в ноге, села на унитаз и сломала кости. Британка рассказала, что впервые начала мучиться от дискомфорта в колене семь лет назад, однако врачи долгое время не могли поставить ей точный диагноз.

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    Наталья Обрядина
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