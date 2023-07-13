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13:33, 13 июля 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию стендап-комик высказался о возвращении

Покинувший Россию стендап-комик Виктор Копаница заявил, что думает о возвращении
Виктор Копаница

Виктор Копаница. Кадр: Книжный чел / YouTube

Российский стендап-комик Виктор Копаница, ранее покинувший страну и уехавший в Казахстан, высказался о вероятности возвращения. В подкасте «Терминальное чтиво», доступном на YouTube, юморист заявил, что у него возникают подобные мысли.

Копаница отметил, что для того, чтобы выйти на мировую сцену, нужно выступать на английском языке и жить в Европе. Однако, как уточнил комик, сам он выступает на русском.

«В данный момент я не подумываю даже особо об этом (о выходе на мировую сцену — прим. «Ленты.ру»), пока я русскоязычный комик. Притом что еще какой-то задней мыслью я подумываю о том, что когда-то настанет момент, когда я спокойно вернусь [в Россию]», — рассказал он.

Ранее переехавший в Израиль комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на ощущение неуверенности в будущем, из-за которого он постоянно испытывает стресс. Юморист добавил, что похожие переживания были у него и во время жизни в России.

Виктор Копаница — комик из Удмуртии. Он играл в КВН, снялся в юмористическом проекте «Comedy Баттл» и выступал со стендапом. В 2022 году заявил об отъезде из России, поначалу жил в Киргизии.

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    Олег Давыдов
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