На сотрудника посольства Северной Кореи напали с ножом в Москве
В Москве сотрудник посольства Северной Кореи получил ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
37-летнего мужчину нашли в посольском автомобиле Volkswagen на улице Ратной ночью 13 июля с ранениями груди и живота.
Сотрудник посольства КНДР был экстренно госпитализирован и сейчас находится в реанимации.
Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и ищут напавшего.
5 июля сообщалось, что в Москве двоих граждан Кубы 33 и 28 лет задержали за нападение с ножом на 30-летнего мужчину на северо-западе столицы. Инцидент произошел вечером 4 июля на нудистском пляже в Серебряном Бору. Двое иностранцев напали на москвича и ранили его в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители выясняют мотивы поступка кубинцев.