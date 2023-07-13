На сотрудника посольства Северной Кореи напали с ножом в Москве

В Москве сотрудник посольства КНДР получил ножевые ранения в результате нападения

В Москве сотрудник посольства Северной Кореи получил ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

37-летнего мужчину нашли в посольском автомобиле Volkswagen на улице Ратной ночью 13 июля с ранениями груди и живота.

Сотрудник посольства КНДР был экстренно госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и ищут напавшего.

5 июля сообщалось, что в Москве двоих граждан Кубы 33 и 28 лет задержали за нападение с ножом на 30-летнего мужчину на северо-западе столицы. Инцидент произошел вечером 4 июля на нудистском пляже в Серебряном Бору. Двое иностранцев напали на москвича и ранили его в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители выясняют мотивы поступка кубинцев.