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19:11, 13 июля 2023Силовые структуры

На сотрудника посольства Северной Кореи напали с ножом в Москве

В Москве сотрудник посольства КНДР получил ножевые ранения в результате нападения

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

В Москве сотрудник посольства Северной Кореи получил ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

37-летнего мужчину нашли в посольском автомобиле Volkswagen на улице Ратной ночью 13 июля с ранениями груди и живота.

Сотрудник посольства КНДР был экстренно госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и ищут напавшего.

5 июля сообщалось, что в Москве двоих граждан Кубы 33 и 28 лет задержали за нападение с ножом на 30-летнего мужчину на северо-западе столицы. Инцидент произошел вечером 4 июля на нудистском пляже в Серебряном Бору. Двое иностранцев напали на москвича и ранили его в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители выясняют мотивы поступка кубинцев.

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    Любовь Ширижик
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