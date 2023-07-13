Российские военные впервые применили дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»

Группировка «Юг» впервые применила дистанционно управляемый ПТРК «Корнет» в зоне СВО

Подразделения спецназа группировки войск «Юг» Вооруженных сил России (ВС РФ) впервые применили в бою дистанционно управляемый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщил РИА Новости представитель команды разработчиков-энтузиастов комплекса.

По словам собеседника агентства, в ходе специальной военной операции (СВО) был уничтожен блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением комплекса дистанционного управления «Курган». Отмечается, что наведение и пуск ракеты осуществлялся с выносного пульта дистанционного управления.

Ранее американский журнал Military Watch выпустил материал, посвященный российскому ПТРК «Корнет». Автор статьи указал, что комплекс сих пор остается грозным и экономически эффективным оружием. Издание также отметило, что уже более 20 лет данная техника успешно уничтожает западные танки.