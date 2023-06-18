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17:47, 18 июня 2023Наука и техника

В США рассказали об успешно уничтожающем западные танки российском оружии

Military Watch: российские ПТРК «Корнет» остаются грозным оружием

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Американский журнал Military Watch выпустил материал, посвященный российскому противотанковому ракетному комплексу (ПТРК) «Корнет», который, как отмечается в публикации, до сих пор остается грозным и экономически эффективным оружием.

В статье говорится, что уже более 20 лет данная техника успешно уничтожает западные танки. Там также приводятся слова президента России Владимира Путина, который во время встречи с военными корреспондентами похвалил ПТРК за идеальную работу в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что легкий 28-килограммовый «Корнет», впервые поступивший на вооружение Российской армии в 1998 году, эффективно приенялся различными странами против западной бронетехники. Например, против американских танков Abrams и бронемашин Bradley, израильских танков «Меркава» и немецких Leopard 2.

Примечательной особенностью комплекса называется его боеголовка с тандемным зарядом. «Дневные/ночные тепловизионные прицелы ракетного комплекса с 12-кратным/20-кратным увеличением заметно превосходят возможности конкурирующих западных комплексов, а наведение по лазерному лучу обеспечивает максимальную точность», — говорится в материале.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы России имеют множество средств для уничтожения немецких танков Leopard, в том числе наземные комплексы «Конкурс» и «Корнет».

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    Варвара Кошечкина
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