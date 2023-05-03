Перечислены российские средства для уничтожения танков Leopard

Военный эксперт Леонков перечислил российские средства для уничтожения танков Leopard

Вооруженные силы России имеют множество средств для уничтожения немецких танков Leopard, которые передали Украине. Военный эксперт Алексей Леонков перечислил российское противотанковое оружие в беседе с «Известиями».

«Мы же знаем, что у нашей армии только противотанковых ракетных комплексов очень много. Есть, например, воздушного базирования, которые используются вертолетами или самолетами — «Штурм», «Атака» и так далее. Есть наземные комплексы — «Конкурс», «Корнет» и другие. Это те ПТРК, которые пробивают серьезную броню. Мин еще больше, можно долго перечислять», — сказал он.

Леонков добавил, что у российских танков есть бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, включая «Манго-2» для Т-72 и «Свинец», используемые на Т-90. По его словам, «Манго-2» может пробивать Leopard в любой проекции.

Ранее журналисты Bild сообщили, что наибольшую опасность для Leopard представляют современные противотанковые комплексы, распространенные мины ТМ-62 и российские танки.

В феврале в госкорпорации «Ростех» рассказали, что российские противотанковые комплексы «Корнет», ракеты «Атака» и «Вихрь», а также снаряды «Манго» смогут эффективно поражать танки Leopard 2.