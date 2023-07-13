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11:22, 13 июля 2023Ценности

Беременная Кортни Кардашьян снялась в откровенном платье и порадовала фанатов

Беременная телезвезда Кортни Кардашьян снялась в откровенном платье бренда Jacquemus

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Беременная знаменитость поделилась серией фото, на которых она запечатлена в розовом платье люксового бренда Jacquemus с вырезом на животе. При этом видно, что наряд украшен массивными бусинами на бедре и груди. Ее образ дополняет широкополая соломенная шляпа.

Поклонники восхитились внешним видом бизнесвумен, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти миллион лайков. «Кортни в образе беременной Барби — это так красиво», «Этот стиль Барби так мило на тебе смотрится», «Тебе очень идет беременность», «Красотка», «Самая лучшая Барби», — высказывались они.

В мае Кортни Кардашьян снялась с сигаретой во рту и подвергались критике со стороны пользователей сети, которые сочли фото пропагандой вредной привычки. На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в блестящем черном наряде, который обнажал ее плечи и часть груди.

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    Мария Винар
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