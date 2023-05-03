На новых фото Кортни Кардашьян увидели пропаганду одной вредной привычки

Телезвезду Кортни Кардашьян раскритиковали в сети из-за фото с сигаретой во рту

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян снялась с сигаретой во рту и подвергались критике со стороны пользователей сети, которые увидели на фото пропаганду вредной привычки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в блестящем черном наряде, который обнажал ее плечи и часть груди. Она сделала укладку с объемом у корней и дополнила образ солнцезащитными очками и серьгами-гвоздиками. При этом звезда показала в кадре незажженную сигарету.

Подписчики выразили свое мнение о новой фотосессии блогерши, раскритиковав ее в комментариях. «Ты проповедуешь здоровый образ жизни, но при этом выкладываешь снимки, на которых куришь», «Когда у тебя есть компания, занимающаяся вопросами здорового образа жизни, и ты публикуешь фотографии с рекламой сигарет (в 2019 году Кардашьян запустила сайт Poosh, посвященный секретам красоты, мотивации и здоровому образу жизни — прим. «Ленты.ру»)», «Заболеть раком теперь круто, детишки», «Как ты смеешь даже держать сигарету в руках, зная, что можешь навредить своему здоровью, и, что еще хуже, имея рак пищевода в семейном анамнезе (отец знаменитости Роберт Кардашьян умер в 2003 году от рака пищевода в возрасте 59 лет — прим. «Ленты.ру»)», — заявили юзеры.

В марте Кортни Кардашьян повторила образ киноактрисы Мэрилин Монро на новом откровенном фото. 43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых позирует в шелковом пеньюаре нежно-розового цвета, оформленном кружевами. Кроме того, для съемки бизнесвумен надела светло-зеленый плащ и белые туфли с открытым носом.