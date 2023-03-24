Кортни Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на новом откровенном фото

Телезвезда Кортни Кардашьян повторила образ Мэрилин Монро на фото в шелковом пеньюаре

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян повторила образ киноактрисы Мэрилин Монро на новом откровенном фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в шелковом пеньюаре нежно-розового цвета, оформленном кружевами. Кроме того, для съемки бизнесвумен надела светло-зеленый плащ и белые туфли с открытым носом. Известно, что Монро появилась в подобном образе в голливудском фильме «Зуд седьмого года», который вышел на экраны в 1955 году.

Поклонники восхитились внешним видом телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Настроение Мэрилин Монро», «Светлый цвет волос делает Кортни моложе», «Наша любимая блондинка Кортни», «Какие прекрасные ноги!», «Отлично выглядишь! Невероятная красота!» — высказывались они.

Ранее Кортни Кардашьян снялась в откровенном образе без макияжа и порадовала подписчиков. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей на шезлонге у бассейна. На ней надето бикини зеленого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены назад.