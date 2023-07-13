Российских чиновников уличили в подгонке целей под результаты

СП уличила чиновников в подгонке целевых показателей госпрограмм под их результаты

Счетная палата уличила курирующие госпрограммы органы власти в том, что они подгоняли целевые показатели под фактические результаты, пишет РБК со ссылкой на отчет СП об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

Аудиторы заявили, что чиновники часто снижали KPI менее чем за месяц до отчетной даты, то есть позже 1 декабря 2022 года. При этом из ряда госпрограмм в последний момент и вовсе исключались некоторые показатели или мероприятия, которых не удалось достичь или провести.

В итоге в отчетности фактические значения существенно превысили плановые — чиновники сделали так, что почти треть всех выполненных показателей оказалась перевыполнена более чем на 25 процентов. Похожим образом ведомства действовали и при исполнении нацпроектов, выяснил РБК, изучив отзыв СП на исполнение бюджета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Аудиторы зафиксировали поздние корректировки целевых значений в семи госпрограммах. В частности, Минэкономразвития занизила прогнозные значения в программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» по среднедушевому доходу населения и объему частных инвестиций.

В свою очередь Минфин скорректировал KPI в программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков». Ведомство увеличило плановое значение структурного дефицита федерального бюджета с 4 до 5 процентов ВВП. В целом за 2022 год паспорт госпрограммы менялся 13 раз.

Изменения KPI после 1 декабря были также зафиксированы в госпрограммах «Информационное общество» (ответственный исполнитель — Минцифры), «Развитие лесного хозяйства» (Минприроды), «Юстиция» (Минюст), «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (Минсельхоз) и «Социально-экономическое развитие арктической зоны» (Минвостокразвития).

Ранее «Ведомости» сообщали, что на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам министр финансов России Антон Силуанов предложил урезать в бюджете 2024 года на 10 процентов все расходы за исключением защищенных статей (обычно это соцвыплаты, расходы на оборону и безопасность). Участники совещания, утверждает источник газеты, согласились с необходимостью уменьшить траты. Необходимость пересмотра бюджета связана в первую очередь с сокращением нефтегазовых доходов почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а также ростом дефицита бюджета.