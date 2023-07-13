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10:32, 13 июля 2023Мир

Лавров заявил о готовности Японии и Кореи разместить у себя ядерное оружие США

Лавров: Япония и Корея подают США сигналы о готовности разместить у себя ядерное оружие

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Япония и Южная Корея подают США сигналы о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания «Россия-АСЕАН», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы российского МИД, НАТО уже сейчас планирует передвигать часть своей военной инфраструктуры в Индо-Тихоокеанский регион, особенно в те страны, что приняли участие в саммите в Вильнюсе. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.

«США и их союзники всячески стараются подменить асеаноцентричную архитектуру безопасности здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая складывалась десятилетиями и всех устраивала», — подчеркнул дипломат.

Лавров указал, что подобные тенденции являются очень серьезными и опасными. «Мы говорили об этом с нашими коллегами по АСЕАН и с китайским представителем [членом Политбюро ЦК компартии КНР и главой китайской дипломатии] Ван И, с которым сегодня состоялась продолжительная встреча», — отметил министр.

Ранее Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Как ожидается, российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля. Дипломат примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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