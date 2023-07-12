Лавров прибыл в Индонезию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как ожидается, российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля. Дипломат примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

12 июля Лавров встретится с Генеральным секретарем АСЕАН Као Кимхорном, 13 июля примет участие во встрече в формате АСЕАН-Россия, а 14 июля — в совещании глав МИД ВАС и 30-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности. «В фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности», — сообщили в российском МИД.

Ранее Лавров отказался считать нынешний этап международных отношений холодной войной. По его словам, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе укрепляются новые центры принятия глобальных решений. Глава МИД указал, что западный эгоцентризм способствует поиску альтернативных вариантов сотрудничества в различных областях.