Лавров заявил, что Россия не считает нынешний этап международных отношений холодной войной

Глава МИД России Сергей Лавров отказался считать нынешний этап международных отношений холодной войной. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете «Компас», которое цитирует РИА Новости.

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некую "новую холодную войну". Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка», — уточнил министр иностранных дел.

По словам Лаврова, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе укрепляются новые центры принятия глобальных решений.

Глава МИД добавил, что коллективный Запад во главе с США пытается затормозить эти процессы, чтобы сохранить мировую гегемонию. Министр подчеркнул, что односторонние экономические санкции подрывают международную продовольственную безопасность, огромные средства тратятся на поставки боеприпасов Украине, вместо того, чтобы направить их на содействие мирового развития.

Лавров указал, что западный эгоцентризм способствует поиску альтернативных вариантов сотрудничества в различных областях. Так, ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах, растет эффективность межгосударственных объединений, в которых не участвуют западные страны.

Ранее глава МИД назвал сроки продолжения конфликта на Украине. По его словам, противостояние не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева.