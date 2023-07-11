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22:16, 11 июля 2023Мир

Лавров назвал сроки продолжения конфликта на Украине

Лавров: конфликт на Украине будет продолжаться, пока Запад думает о поражении России
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал сроки продолжения конфликта на Украине. По его словам, противостояние не закончится, пока Запад думает о поражении России руками Киева, передает ТАСС.

«Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост — оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток», — подчеркнул глава МИД.

По словам Лаврова, в настоящее время Москва не видит признаков изменения подобной позиции, поскольку западные страны продолжают активно снабжать украинских военных оружием и «подталкивать продолжать боевые действия» президента страны Владимира Зеленского.

Ранее МИД России заявил, что попытки обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Керченского пролива, а также российских регионов — Ростовской и Брянской областей — были бы невозможны без содействия Запада.

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    Марина Совина
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