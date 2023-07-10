Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:15, 10 июля 2023Бывший СССР

Москва обвинила Запад в содействии попыткам обстрелов со стороны ВСУ

МИД РФ обвинил США и союзников в содействии обстрелам ВСУ Ростовской и Брянской областей

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Попытки обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Керченского пролива, а также российских регионов — Ростовской и Брянской областей — 9 июля были бы невозможны без содействия Запада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«9 июля неонацистский режим В.Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории – нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области», — заявили в МИД.

Отмечается, что атака была отбита силами ПВО, но в результате разлетов осколков несколько зданий получили повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО согласовали план защиты от «нападений России»

    Побывавшая в Европе Галич поделилась неприятными впечатлениями

    Популярный у россиян курортный остров пострадал от наводнения

    Захарова обвинила Японию в распространении украинских фейков

    Операция по спасению щенка на юго-востоке Москвы попала на видео

    Россиянам дали советы по спасению мебели и стен от порчи домашними животными

    Москва обвинила Запад в содействии попыткам обстрелов со стороны ВСУ

    Звезда «Универа» повздорила с Мамаевым на съемках экстремального шоу

    Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

    Московская судья Кондрат отказалась признать вину в коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости