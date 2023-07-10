МИД РФ обвинил США и союзников в содействии обстрелам ВСУ Ростовской и Брянской областей

Попытки обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Керченского пролива, а также российских регионов — Ростовской и Брянской областей — 9 июля были бы невозможны без содействия Запада. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

«9 июля неонацистский режим В.Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории – нанести удар зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области», — заявили в МИД.

Отмечается, что атака была отбита силами ПВО, но в результате разлетов осколков несколько зданий получили повреждения.