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11:22, 9 июля 2023Бывший СССР

Захарова ответила на признание Украины в ударе по Крымскому мосту

Захарова назвала киевский режим террористическим после слов об ударе по Крымскому мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на признание замминистра обороны Украины Анны Маляр в том, что именно Киев стоит за ударом по Крымскому мосту осенью 2022 года. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Захаровой в воскресенье, 9 июля.

В частности, дипломат назвала киевский режим террористическим.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по "собственному спасению" — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», — написала Захарова.

Она также отметила, что участникам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, следовало бы обратить особое внимание на действия Украины в отношении ЗАЭС, поскольку в случае аварии на станции в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса.

Ранее в июле замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что подрыв Крымского моста совершил Киев.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы.

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