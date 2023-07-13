Лавров поделился видением мирного урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД России Лавров: Москва разделяет многие мирные предложения партнеров по Украине

Москва внимательным образом ознакомилась со всеми поступившими предложениями по мирному урегулированию конфликта на Украине, продолжает консультироваться по ним и в то же время разделяет большую часть пунктов предложенных планов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Многие [мирные] предложения наших партнеров мы разделяем. Например, такие, как соблюдение международного права и Устава ООН, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности атомных электростанций, прекращение односторонних санкций, отказ от использования мировой экономики в политических целях», — перечислил министр.

Вместе с тем глава российского дипломатического ведомства констатировал «абсолютное нежелание западных кураторов президента Украины Владимира Зеленского идти на любую форму деэскалации», напомнив, что Киев «напрямую и с ходу» отверг проведение мирных переговоров на основе предложений КНР, Бразилии и стран Африки, которые, по мнению украинских представителей, могли бы стать «опасными и убийственными для Украины и Европы».

24 февраля 2023 года Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США считает, что мирный диалог безальтернативно должен начинаться именно с предложений украинского лидера Владимира Зеленского.