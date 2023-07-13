Лавров обвинил Киев в отказе от мирных инициатив Китая и Африки

Лавров заявил, что Киев «напрямую и с ходу» отверг мирные инициативы Китая и Африки

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обвинил Украину в отказе от мирных инициатив, предложенных представителями Китая и Африки. Об этом он заявил в интервью для «Ленты.ру».

«Вынуждены констатировать абсолютное нежелание западных кураторов Зеленского идти на любую форму деэскалации», — заявил Лавров.

По его словам, Киев «напрямую и с ходу» отверг возможность переговоров на основе мирных инициатив, предложенных Китаем, Бразилией и странами Африки.

Министр подчеркнул, что власти Украины решили выпрашивать доказательства «благонадежности» от тех, кто хотел бы стать посредником в переговорном процессе.

Также Лавров привел в пример слова министра обороны Украины Алексея Резников, который потребовал от Китая убедить Россию вывести войска с территории Украины, назвав все другие предложения «пустой тратой времени».

В феврале 2023 года Китай предложил план урегулирования конфликта на Украине. Предложение включало взаимное прекращение огня и поставок западного оружия Киеву. Тогда союзники США обеспокоились тем, что предложение может найти отклик в некоторых странах и потенциально привлечь их голоса в ООН.

17 июня 2023 года президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса представил плана по завершению конфликта на Украине. Документ предлагал деэскалация с обеих сторон, обеспечении суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН.

