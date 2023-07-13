Лавров заявил о гарантиях безопасности для РФ в рамках переговоров по Украине

Лавров: России необходимы гарантии безопасности в рамках переговоров по Украине

Москва никогда не отказывалась от достижения целей специальной военной операции (СВО) путем диалога. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, Кремль обозначил задачи СВО до начала военных действий. Лавров подчеркнул, что условия для переговоров остались теми же: защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны.

Он отметил, что конфликт на Украине имеет геополитическое измерение, поэтому Москве необходимо получить гарантии безопасности на западных рубежах страны.

Министр напомнил, что в декабре 2021 года президент России Владимир Путин выдвинул инициативу именно с такими требованиями, но Запад их «высокомерно отклонил».

«Мы открыты для диалога, но будем руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией "на земле"», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД России назвал базарными предложения о заключении мира на Украине в обмен на территории. «Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал он.

15 декабря 2021 года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности России и стран НАТО. Предложения включали отказ от расширения Североатлантического альянса на восток, включая Украину.

Россия и НАТО должны были закрепить обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза безопасности, и не рассматривать друг друга в качестве противников. Однако инициативы не были серьезно восприняты в США.