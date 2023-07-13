На реке в российском регионе произошла утечка нефтепродуктов

На реке Лена в Иркутской области из танкера произошла утечка нефтепродуктов

На реке Лена в Усть-Куте Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов после того, как под погрузку там встал танкер с дизельным топливом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев.

Глава региона уточнил, что ночью танкер встал под погрузку и дал течь. Начальник управления ГО и ЧС Усть-Кутского муниципального образования Сергей Моисеев уточнил, что на месте установили три ряда бонового заграждения, а для очистки акватории применили сорбент.

«На данный момент за боны нефтепродукты не вытекают. К танкеру подогнали дополнительное судно, чтобы перекачать топливо на него. Работа уже началась. К вечеру планируют устранить последствия разлива», — написал Кобзев. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры, они выяснят причину инцидента.

В июне на реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера, и из поврежденной цистерны в воду попал бензин. Позже доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев отметил, что в результате инцидента может потребоваться реабилитация акватории и прибрежных территорий.