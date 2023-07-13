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10:10, 13 июля 2023Из жизни

Мужчина выставил всю свою жизнь на продажу за 133 миллиона рублей

Австралиец решил продать всю свою жизнь за 133 миллиона рублей и поехать в путешествие

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

Житель австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, выставил на продажу в интернете всю свою жизнь за 2,2 миллиона австралийских долларов (133,6 миллиона рублей) и собрался поехать в путешествие. Об этом сообщает Daily Mail.

61-летний Стивен Тол решил продать все, чем владеет, на маркетплейсе в одной из соцсетей. Пакетное предложение мужчины подразумевает передачу прав на любое принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество — покупатель, по сути, сможет занять его место. В сделку не включена только жена мужчины. «Многие хотят забрать ее, но она моя», — заявил австралиец.

Покупатель получит в собственность четырехкомнатный дом Тола площадью около 900 квадратных метров с мебелью в гостиной стоимостью восемь тысяч австралийских долларов (727 тысяч рублей), роскошную систему развлечений и бар на улице. Также в сделку входит бизнес по перевозке, на создание которого австралиец потратил 10 лет.

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Тол управляет компанией из дома и готов кого угодно научить делать то же самое всего за полдня. Кроме того, в пакетное предложение входят полностью оборудованный фургон, три автомобиля, тренажеры и музыкальные инструменты, в том числе дорогие гитары. Мужчина собирается покинуть дом лишь с одним чемоданом.

Полученные от продажи имущества средства австралиец намерен направить на реализацию своей мечты — он хочет отправиться в путешествие по миру.

Тол выразил надежду, что семья покупателя переедет в его жилище и будет наслаждаться его прежним образом жизни. «Мне бы хотелось, чтобы в доме поселился кто-то с подростками или молодыми людьми, которые смогли бы наслаждаться всем, что есть в доме», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жительница Новой Зеландии решила продать мужа после того, как тот оставил ее одну с детьми во время школьных каникул. Ирландка отметила, что мужчина внимательно следил за тем, как продвигаются торги, поскольку был уверен, что за него можно выручить немалые деньги.

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    Алиса Дмитриева
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