Сбросившая 25 килограммов фитнес-тренер раскрыла секреты стройной фигуры

Фитнес-тренер из Австралии назвала последовательность главным секретом похудения

Фитнес-тренер из Австралии похудела на 25 килограммов и раскрыла главные секреты стройной фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя Бриттани Маккристал из Сиднея раньше работала турагентом и страдала от проблем с лишним весом. Она часто переедала, а потом садилась на диеты в попытках быстро похудеть. Однако лишний вес постоянно возвращался. В тот период жизни Маккристал не завтракала, перекусывала чипсами, на обед и ужин съедала большие порции еды и заканчивала свой день мороженым. Девушка ненавидела свое тело и ходила в мешковатой одежде, а также мучилась от постоянной усталости. Она твердо решила изменить свой образ жизни, когда увидела на весах 82 килограмма.

Маккристал заменила вредную еду сытными и питательными блюдами и закусками, при этом не отказывая себе в сладком. Утром она съедала яйца кокот с кофе, обедала роллом с курицей, а ужинала говяжьим супом с лапшой. Помимо перехода на правильное питание, Маккристал стала заниматься спортом. «Мне не нравились тренировки, пока я не нашла программу, которая мне по душе. Теперь спорт вошел в привычку, и мне нравится, как я себя чувствую», — утверждает она. Девушка смогла сбросить 25 килограммов и, полюбив спорт, решила сменить профессию и стала фитнес-тренером. Сейчас она помогает другим людям избавиться от лишнего веса и обрести стройную фигуру. Маккристал считает, что главный секрет эффективного похудения — это последовательность и упорство.

Девушка призывает людей, желающих сбросить вес, отказаться от диет и запретов и вместо этого перейти на регулярное питание и здоровые продукты. В этом случае организм будет постепенно сжигать лишние килограммы, которые не вернутся в случае срывов или перееданий. Кроме того, фитнес-тренер рекомендует заранее определить цели, чтобы понимать, какого результата нужно достичь. «Не сдавайтесь. Постепенно вам станет легче, и вы многому научитесь на этом пути», — приободряет худеющих Маккристал.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница Австралии, желавшая стать примером для сыновей, избавилась от вредных привычек и сбросила половину своего веса. Женщине удалось похудеть на 51 килограмм.

