Прогноз по спросу на нефть в мире ухудшили

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть из-за проблем в мировой экономике

В текущем году спрос на нефть в мире вырастет на 2,23 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2022-м. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом месяце ожидавшего роста спроса на 2,45 миллиона баррелей.

Оценки понижены во всех кварталах 2023 года, сильнее всего результат пересмотрен в третьем квартале. Такое решение в МЭА объясняют ухудшением перспектив мировой экономики — это падение как спроса, так и промышленного производства.

В основном агентство указывает на проблемы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, в европейских, в Китае спрос на нефть остается стабильным. Именно перспективы китайской экономики позволили МЭА улучшить прогноз на 2024 год, повысив его до 103,23 миллиона баррелей в сутки.

Также аналитики отмечают, что мировые коммерческие запасы нефти в мире в мае выросли на 19,4 миллиона баррелей в сутки, причем достигнут такой показатель за счет стран вне ОЭСР. Запасы нефти на танкерах упали на 23 миллиона баррелей, что привело к самому слабому экспорту с января. Предварительные данные за июнь свидетельствуют о продолжении тенденции.

Также в отчете указано, что в июне экспорт российской нефти и нефтепродуктов сократился на 600 тысяч баррелей в сутки, до 7,3 миллиона баррелей, что стало минимальным уровнем с марта 2021 года. Доход от поставок за рубеж нефти и нефтепродуктов составил 11,8 миллиарда долларов, что на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в мае, и почти в два раза меньше, чем годом ранее.