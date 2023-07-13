Шахта «Листвяжная» возобновила работу после аварии

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области возобновила работу после аварии в 2021 году

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области возобновила работу по добыче угля после аварии, которая произошла в 2021 году. Об этом сообщается на сайте холдинга «СДС-Уголь».

В частности, введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Отмечается, что специалисты проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, которые обеспечивают эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября 2021 года. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.