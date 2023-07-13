Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:33, 13 июля 2023Ценности

Названы удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов

Блогерша Черри @velvetch3rry: аксессуары люксового бренда Gucci дешевят образ

Фото: Dior

Эксперт по элегантности Черри (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @velvetch3rry, назвала удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь блогерша обратила внимание на любые аксессуары и одежду марки Gucci. По ее словам, вещи упомянутого бренда часто подделывают и иногда их нелегко отличить от оригинала.

Кроме того, инфлюэнсерша призвала не покупать синюю сумку Goyard Dior. Что касается ювелирных украшений, то лучше избегать приобретения ожерелья бренда Vivienne Westwood, оформленного жемчугом и золотой подвеской в виде короны.

Ранее звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально старящие детали во внешнем виде. Специалистка отметила, что многие женщины сочетают цвета в своих образах неправильно. По ее словам, обилие черных или пастельных тонов подчеркивает признаки старения на лице, в том числе морщины и темные круги.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

    Киргизия утвердила новую военную доктрину и решила укреплять армию

    В европейской стране начнут частично компенсировать ремонт одежды

    Поставки российской нефти за рубеж упали до минимума за два года

    Шеф Пентагона выступил в защиту решения об отправке Киеву кассетных боеприпасов

    Турция заявила о продолжении контактов с Россией по продлению зерновой сделки

    Гладков заявил о более чем 80 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

    Названы удешевляющие образ вещи трех популярных люксовых брендов

    Супруга Гуфа подала на развод

    РИА Новости опровергло причастность к обвинениям СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости