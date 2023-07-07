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11:14, 7 июля 2023Ценности

Звездная стилистка назвала визуально старящие детали во внешнем виде

Звездная стилистка Миранда Холдер: бесформенная одежда визуально старит

Фото: Becca McHaffie / Unsplash

Звездная стилистка Миранда Холдер назвала визуально старящие детали во внешнем виде. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

В первую очередь специалистка отметила, что многие женщины сочетают цвета в своих образах неправильно. По ее словам, обилие черных или пастельных тонов подчеркивает признаки старения на лице, в том числе морщины и темные круги. Вдобавок она обратила внимание на бесформенные вещи и неподходящее нижнее белье. В последнем случае Холдер призвала отказаться от тесных бюстгальтеров и стрингов.

Кроме того, прибавить лишние годы может макияж и прическа. Так, эксперт объяснила, что стрижка боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком) и прямые пряди не подходят женщинам старше 30 лет. Вместо них лучше присмотреться к многослойным прическам, обрамляющим лицо. Что касается макияжа, то стоит избегать перламутровых блесков для губ.

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Помимо прочего, собеседница издания предложила перестать выбирать ювелирные украшения к сумкам и носить одежду в стиле определенной эпохи. Неподходящие ткани также могут визуально состарить, поясняет Холдер. В связи с этим она рекомендовала приобретать вещи изо льна, шелка и атласных материалов.

В марте пластический хирург Тигран Алексанян назвал хирургические вмешательства, которые визуально старят женщин. В первую очередь доктор медицинских наук призвал читателей не прибегать к удалению комков Биша, которое может привести к заметным провалам в области щек, заломам и мимическим морщинам. По его словам, в случае неудачной процедуры кожа также потеряет упругость и эластичность, а слишком худое лицо может выглядеть усталым.

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    Мария Винар
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