Россиянкам назвали визуально старящие пластические операции

Врач Тигран Алексанян назвал подтяжку бровей визуально старящей женщин операцией

Пластический хирург Тигран Алексанян назвал хирургические вмешательства, которые визуально старят женщин. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 марта.

В первую очередь доктор медицинских наук призвал читателей не прибегать к удалению комков Биша, которое может привести к заметным провалам в области щек, заломам и мимическим морщинам. По его словам, в случае неудачной процедуры кожа также потеряет упругость и эластичность, а слишком худое лицо может выглядеть усталым.

Кроме того, подтяжка бровей часто негативно сказывается на внешности, считает профессор. «Слишком высокие брови сделают лицо неестественно удивленным, а слишком низкие — неприятно нависнут над глазами», — пояснил он. Вдобавок врач порекомендовал не прибегать к ранней подтяжке кожи, поскольку после операции лицо потеряет индивидуальность.

Помимо этого, по мнению доктора, визуально состарить может и избыточная липосакция, из-за которой появляются провисания и складки на коже. «Неопытные руки могут удалить больше, чем нужно для омолаживающего эффекта (...) Когда операция некорректно проведена в области лица, то его деформация точно не будет способствовать омоложению», — уточнил медик.

В заключение Алексанян посоветовал с осторожностью подходить к инъекциям, поскольку чрезмерное увлечение уколами красоты на основе гиалуроновой кислоты часто становится причиной отеков и одутловатости лица. «Легко переборщить и с ботоксом. Избыточное количество препарата и неправильные точки введения способны превратить лицо в кукольную маску с отсутствием мимики и эмоций», — подчеркнул собеседник издания.

В феврале доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян перечислил самые популярные пластические операции у мужчин в России. Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры.