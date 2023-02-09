Российский хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин

Хирург Алексанян: липоскульптура и блефаропластика — самые популярные операции у мужчин

Доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян назвал самые популярные пластические операции у мужчин в России. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 9 ноября.

Специалист рассказал, что чаще всего молодые люди обращаются в клиники, чтобы избавиться от лишнего веса, а также вернуть утраченный тонус и рельеф тела с помощью липоскульптуры (метод коррекции контуров тела путем забора и перераспределения жировых клеток «из проблемных зон» — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, как утверждает пластический хирург, мужчины беспокоятся из-за морщин в области подбородка и лба, вследствие чего решаются на подтяжку лица. Также медик отметил, что следы возрастных изменений в виде нависших век, мешков под глазами и отечности клиенты скрывают за счет блефаропластики (операция по изменению формы век или разреза глаз — прим. «Ленты.ру»).

Эксперт добавил, что трендом в эстетической медицине стал комплекс малоинвазивных процедур по улучшению внешнего вида — бьютификация. Данные методики, по словам Алексаняна, позволяют изменить цвет и состояние кожи. «Чтобы вернуть лицу тонус и свежесть, разрабатывается комплексная программа для восстановления внешнего вида. Это может быть нитевой лифтинг, инъекционные или аппаратные методики, различные виды эндоскопического лифтинга», — пояснил он.

В заключение доктор заявил, что ринопластика тоже остается одной из самых востребованных операций у мужчин. «Как правило, они обращаются с просьбами устранить природный дефект, последствия спортивных или бытовых травм. А также исправить носовую перегородку и наладить функцию правильного носового дыхания», — объяснил эксперт.

Ранее в феврале хирург Тигран Алексанян назвал россиянам три вида пластических операций, которые пользуются наибольшей популярностью у мировых звезд. Доктор включил в список подтяжку лица и шеи, которые помогают добиться омолаживающего эффекта. Хирург также выделил операции, направленные на коррекцию фигуры. К ним относятся липофилинг и липосакция.

