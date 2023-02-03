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14:42, 3 февраля 2023Ценности

Хирург назвал россиянам три самых популярных вида пластики у звезд

Хирург Алексанян назвал ринопластику и подтяжку лица самыми популярными операциями у звезд

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, хирург Тигран Алексанян назвал россиянам три вида пластических операций, которые пользуются наибольшей популярностью у мировых звезд. Соответствующая информация поступила в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 февраля.

По словам врача, в число самых востребованных хирургических вмешательств входит ринопластика, которая направлена не только на изменение формы носа, но и на исправление перегородки для облегчения дыхания.

Доктор также включил в список подтяжку лица и шеи, которые помогают добиться омолаживающего эффекта. «Некоторые аппаратные и инъекционные бьюти-процедуры работают как отличная профилактика, но заметный и длительный результат можно получить только благодаря хирургическому вмешательству», — пояснил Алексанян.

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Кроме того, хирург выделил операции, направленные на коррекцию фигуры. К ним относятся липофилинг и липосакция. Медик уточнил, что к подобным методикам прибегают как женщины, так и мужчины.

В январе российский пластический хирург Антон Выходцев раскрыл виды пластики, которые нуждаются в регулярной коррекции. По словам специалиста, исправление ошибок в пластической хирургии достаточно частое явление. В список таких операций, в частности, входит блефаропластика.

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Екатерина Ештокина
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