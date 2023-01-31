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17:14, 31 января 2023Ценности

Хирург раскрыл россиянам требующие коррекции в будущем виды пластики

Хирург Антон Выходцев назвал блефаропластику операцией, требующей коррекции в будущем

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Российский пластический хирург Антон Выходцев раскрыл виды пластики, которые нуждаются в регулярной коррекции. Его комментарий публикует Life.

По словам специалиста, исправления ошибок в пластической хирургии — достаточно частое явление. В список таких операций, в частности, входит блефаропластика (подтяжка вокруг области глаз — прим. «Ленты.ру»). «Эта процедура относительно недорогая и поэтому одна из самых востребованных. Она ошибочно считается простой, и все выпускники начинают практиковаться именно с нее», — пояснил доктор.

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Помимо этого, хирург назвал подтяжку лица и липосакцию процедурами, которые требуют коррекции в будущем. Это происходит из-за возможных рубцов на коже или других осложнений эстетического характера.

В заключение Выходцев отметил, что операцию по увеличению груди также приходится переделывать, если имплант не соответствует эстетическим требованиям или организм пациента отторгает инородное тело.

Ранее в январе пластический хирург и нейрохирург Илья Алмазов перечислил опасные последствия популярной у россиянок подтяжки лица. Специалист рассказал, что процедура фейслифтинга, способная скорректировать возрастные изменения, считается безопасной. Однако, по его словам, нередко бывают случаи, когда после пластической операции у пациентов искривляется лицо.

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Екатерина Ештокина
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