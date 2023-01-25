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14:45, 25 января 2023Ценности

Российский врач перечислил опасные последствия популярной пластической операции

Пластический хирург Алмазов: после подтяжки лица может искривиться лицо

Фото: Shutterstock

Пластический хирург и нейрохирург Илья Алмазов в беседе «Пятым каналом» перечислил опасные последствия популярной у россиянок подтяжки лица. Его комментарий опубликован на сайте издания.

Специалист рассказал, что процедура фейслифтинга, способная скорректировать возрастные изменения, считается безопасной. Однако, по его словам, нередко бывают случаи, когда после пластической операции у пациентов искривляется лицо. «Лицо действительно может перекосить либо навсегда, либо временно. Это называется парез лицевого нерва», — объяснил врач.

Помимо этого, доктор отметил, что подтяжка лица также может привести к опухоли щеки и образованию кисты из-за повреждения слюновыводящего протока.

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Кроме того, Алмазов заявил, что при любом хирургическом вмешательстве пациенты подвержены тромбоэмболии легочной артерии, которая может стать причиной летального исхода. «В группе риска — женщины выше 45 лет, у которых есть проблемы с сосудами в нижних конечностях, варикозные вены, густая кровь и атеросклероз. В группе риска находятся и курящие пациенты», — заключил медик.

Ранее в январе врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла опасность популярной косметологической процедуры BB Glow, направленной на выравнивание тона кожи лица. По словам специалистки, данная услуга позволяет замаскировать пигментные пятна и ярко выраженные синяки вокруг глаз, однако может привести к аллергической реакции.

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Екатерина Ештокина
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