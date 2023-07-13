Трое молодых россиян решили заработать на наркоторговле и попались полицейским

В Магаданской области трое россиян получили условный срок за наркоторговлю

В Магаданской области трое молодых россиян в возрасте от 17 до 21 года, решившие заработать на наркоторговле, получили сроки от четырех до пяти лет условно. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в январе сообщники договорились с наркодилером через интернет о получении координат тайника с наркотиками. В дальнейшем они планировали расфасовать вещество на более мелкие партии и реализовать методом закладок. Однако 18 января, после того как молодые люди расфасовали полученное на 12 свертков, они попались полицейским.

12 июля сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудники СИЗО нашли наркотики в лепешках, переданных арестанту.