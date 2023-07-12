Женщина передала нашпигованные наркотиками лепешки в российский изолятор

ФСИН: в СИЗО Ставрополья женщина передала лепешки с наркотиками, возбуждено дело

В Ставропольском крае сотрудники СИЗО нашли наркотики в лепешках, переданных арестанту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Нашпигованную запрещенными веществами выпечку изъяли у женщины. Она спрятала капсулы красно-белого цвета и пыталась передать лепешки в посылке.

Проведенные исследования показали, что в капсулах содержалось более пяти граммов сильнодействующего вещества.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

18 мая сообщалось, что в Саратовской области 63-летняя пенсионерка попыталась передать заключенным колонии (ИК-10) десять упаковок с фруктовым джемом, в которых были наркотики. Запрещенные вещества обнаружила служебная овчарка по кличке Анчар. Сотрудники колонии досмотрели передачу и обнаружили 61 сверток с гашишем.