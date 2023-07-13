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14:04, 13 июля 2023Моя страна

Медведица с любопытным медвежонком в Саяно-Шушенском заповеднике попали на видео

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике засняла прогулку медведицы и медвежонка

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка засняла прогулку медведицы с любопытным медвежонком. Ролик опубликован в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что медведица изучает дерево, после чего к нему приближается медвежонок, подбирает с земли шишку и тоже рассматривает ствол, стоя на задних лапах. Когда мать уходит, медвежонок бежит за ней.

Медвежата проводят с медведицами первый год жизни и практически весь следующий, рассказали в заповеднике. Находясь с матерью, медвежата учатся быть хищниками и набираются опыта. «Если медведица не приходила в охоту, то медвежата ходят с матерью до осени и могут лечь вместе с ней в берлогу. После очередного выхода из берлоги молодые ведут самостоятельный образ жизни», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на территории Саяно-Шушенского заповедника сфотографировали пару редких краснокнижных хищных птиц — бородачей-ягнятников. Их заметили при проверке фотоловушек на горном хребте у реки Большие Уры. В заповеднике уточнили, что это пятая визуальная встреча с бородачом за всю историю орнитологических наблюдений.

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    Сергей Истомин
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